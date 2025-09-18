Dentro la Notizia, il quotidiano appuntamento di LaC con l’attualità condotto da Pier Paolo Cambareri, torna oggi alle 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play con una nuova puntata dedicata al mondo agricolo calabrese, alle sue sfide e alle sue criticità. Al centro della puntata, un tema cruciale per il futuro del comparto: la crescente difficoltà delle imprese agricole nel reperire manodopera.

Mentre la stagione balneare si avvia alla conclusione con numeri al di sotto delle attese, è l’intero settore primario a lanciare l’allarme. Secondo l’ultimo bollettino Unioncamere, solo a settembre in Italia servirebbero 43.850 figure professionali, che diventano 114.300 nel trimestre settembre-novembre, ma oltre il 40% dei posti rischia di rimanere scoperto. La Calabria, dopo Sicilia e Puglia, è la terza regione del Sud per fabbisogno di manodopera nelle coltivazioni ad albero e di campo, i due principali settori del comparto.

Nelle aziende calabresi, solo a settembre, sono disponibili 3.640 posti, che salgono a 13.880 nel trimestre, con 600 lavoratori in più richiesti rispetto allo scorso anno. Il 20% del fabbisogno riguarda i servizi connessi all’agricoltura, mentre cala la domanda in settori come silvicoltura e pesca. A livello nazionale, cresce il ricorso a lavoratori stranieri: il 68% degli operai specializzati nel comparto zootecnico proviene dall’estero, e quasi la metà del personale impiegato nella manutenzione del verde e nelle attività agricole non è qualificato.

In studio sarà ospite Francesco Cosentini, direttore di Coldiretti Calabria, mentre in collegamento esterno, insieme all’inviato Tonino Raco, interverrà Raffaele Sonni, imprenditore e titolare dell’azienda agricola R&R di Lamezia Terme. Una puntata da non perdere per capire numeri, cause e conseguenze di una carenza di manodopera che rischia di frenare la produzione e compromettere il fatturato delle imprese agricole calabresi e italiane.

Appuntamento oggi alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitatele terrestre. Anche in streaming su LaC Play.