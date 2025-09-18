Solo a settembre servirebbero oltre 43mila figure professionali. In studio sarà ospite Francesco Cosentini, direttore di Coldiretti Calabria, mentre in collegamento interverrà l’imprenditore Raffaele Sonni. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
Dentro la Notizia, il quotidiano appuntamento di LaC con l’attualità condotto da Pier Paolo Cambareri, torna oggi alle 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play con una nuova puntata dedicata al mondo agricolo calabrese, alle sue sfide e alle sue criticità. Al centro della puntata, un tema cruciale per il futuro del comparto: la crescente difficoltà delle imprese agricole nel reperire manodopera.
Mentre la stagione balneare si avvia alla conclusione con numeri al di sotto delle attese, è l’intero settore primario a lanciare l’allarme. Secondo l’ultimo bollettino Unioncamere, solo a settembre in Italia servirebbero 43.850 figure professionali, che diventano 114.300 nel trimestre settembre-novembre, ma oltre il 40% dei posti rischia di rimanere scoperto. La Calabria, dopo Sicilia e Puglia, è la terza regione del Sud per fabbisogno di manodopera nelle coltivazioni ad albero e di campo, i due principali settori del comparto.
Nelle aziende calabresi, solo a settembre, sono disponibili 3.640 posti, che salgono a 13.880 nel trimestre, con 600 lavoratori in più richiesti rispetto allo scorso anno. Il 20% del fabbisogno riguarda i servizi connessi all’agricoltura, mentre cala la domanda in settori come silvicoltura e pesca. A livello nazionale, cresce il ricorso a lavoratori stranieri: il 68% degli operai specializzati nel comparto zootecnico proviene dall’estero, e quasi la metà del personale impiegato nella manutenzione del verde e nelle attività agricole non è qualificato.
In studio sarà ospite Francesco Cosentini, direttore di Coldiretti Calabria, mentre in collegamento esterno, insieme all’inviato Tonino Raco, interverrà Raffaele Sonni, imprenditore e titolare dell’azienda agricola R&R di Lamezia Terme. Una puntata da non perdere per capire numeri, cause e conseguenze di una carenza di manodopera che rischia di frenare la produzione e compromettere il fatturato delle imprese agricole calabresi e italiane.
Appuntamento oggi alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitatele terrestre. Anche in streaming su LaC Play.