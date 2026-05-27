Le urne ridisegnano gli equilibri politici regionali con il netto exploit del centrodestra. Analisi e confronto tra due voci protagoniste del dibattito politico calabrese. Ne parleremo alle 13 su LaC Tv con Fausto Orsomaro e Flavio Stasi

Per quanto locale, il voto di domenica e lunedì scorso ha fatto registrare un exploit del centrodestra che stravince a Crotone e Reggio Calabria e un arretramento complessivo del campo progressista che dopo l'ultimo referendum sulla giustizia sembrava avesse il vento in poppa. Ne parleremo con Fausto Orsomarso, senatore di Fratelli d'Italia e Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.