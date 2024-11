«Il progetto Antica Kroton è stato finanziato con la somma più alta per i beni culturali dopo Pompei e deve essere spesa entro il 2025» spiega Senatore a Piazza parlamento - «Il finanziamento è diviso in tre parti, due interventi saranno nel centro della città mentre una parte dei fondi servirà a creare il collegamento tra la città e il promontorio di Hera Lacinia. Il Ministero ha investito molto perché il parco diventi finalmente un’area di fruizione e conoscenza della nostra storia, per i turisti e per i crotonesi». Antonio Senatore, project manager dell’Antica Kroton, sarà ospite della puntata di Piazza Parlamento questa sera, mercoledì 15 febbraio.

Dagli studi de LaCapitale, parlerà con Alessandro Russo dell’evoluzione di Crotone e degli interventi che partiranno a breve. «A differenza di tante città, Crotone si è sviluppata direttamente sulla città antica» ha detto Senatore «Quindi per noi è impossibile andare a scoprire tutta la parte antica. Ma ci sarà uno scavo archeologico molto importante, di oltre un ettaro e mezzo, nell’area dello stadio. Gli scavi non devono, però, essere fini a sé stessi. Devono diventare storytelling. Saranno il modo in cui la città si racconta». Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera, mercoledì 15 febbraio, nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è su LaC Play.