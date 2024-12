Sabato 7 dicembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventiduesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventiduesima puntata è dedicata a due distinti argomenti. La prima parte è frutto di un breve viaggio nella Locride per conoscere la filiera del Maiale Nero d'Aspromonte. La seconda a un convegno tenuto all'Unical, in collaborazione con Coldiretti, per parlare di turismo nella aree rurali della Calabria.

Il Maiale Nero d'Aspromonte è una razza autoctona molto antica: le sue caratteristiche genetiche e un metodo di allevamento condotto allo stato brado o semi-brado conferiscono alle carni e al grasso proprietà nutrizionali e organolettiche d'eccellenza autentica. Visitati allevamenti presenti a Benestare, a Gerace e ad Ardore, nella jonica reggina. Intervista al presidente della Cooperativa, architetto Francesco Macrì.

La biodiversità e le aree interne della Calabria costituiscono anche un’occasione unica per promuovere turismo qualificato, argomento della seconda parte della puntata. All’Unical, su iniziativa del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, e di Coldiretti, nel corso di un convegno si è parlato di “Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e aree rurali”. Ha introdotto i lavori la professoressa Sonia Ferrari, docente Unical di Marketing del Turismo e Territoriale, autrice di numerosi studi e ricerche in merito. Per Coldiretti sono intervenuti Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra Coldiretti; Carmelo Troccoli, direttore generale della Fondazione Campagna Amica; Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. Erano presenti anche Vincenzo Abruzzese, presidente di Terranostra Calabria; Tiziana Nicotera, docente a contratto Unical; Franco Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Unical; Francesco Cosentini, Direttore Coldiretti Calabria. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.