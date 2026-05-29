La rubrica curata da Francesco Tricoli racconta una storia di forza e determinazione. In onda oggi nelle edizioni giorno e sera del Tg di LaC Tv

Quante scelte si hanno a disposizione quando in un attimo tutto cambia? In quale direzione instradare tutto il coraggio e la forza necessari per non ritrovarsi sopraffatti?

Rossella Chirillo conosce bene il prezzo della risposta a queste domande. Soccorritrice per vocazione, la sua storia è l’esempio più vivido della determinazione che nasce dalle avversità più dolorose.

“Arrendersi mai” è il titolo della puntata finale di stagione della rubrica “Tracce, vite che lasciano il segno” curata da Francesco Tricoli e in onda oggi nelle edizioni giorno e sera del Tg di LaC Tv.