Per il gran finale Antonella Grippo sceglie di riproporre i momenti salienti delle 34 puntate che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano

Con la puntata di questa sera, la trentacinquesima, cala il sipario del talk politico più incandescente del piccolo schermo. L’autrice e conduttrice, Antonella Grippo, ha scelto la formula de “Il meglio di…” per congedarsi dal pubblico di Perfidia. Lo fa riproponendo uno dopo l’altro i contributi autorevoli dei protagonisti dei dibattiti che settimanalmente, dal 9 settembre 2022 fino ad oggi, hanno fatto compagnia ai calabresi e non solo.

Proprio così, perché in questa edizione, i telespettatori hanno premiato con continui record di ascolti, il talk animato e condotto dalla giornalista di Sapri, che ringrazia calorosamente per l’affetto ricevuto, che certifica ancora una volta come gli sforzi pagano sempre.

«Per la prima volta – ha detto con orgoglio Grippo, al termine della scorsa puntata -, una trasmissione interamente realizzata in Calabria è assurta al rango di riferimento del dibattito pubblico nazionale. Ringrazio l’editore Domenico Maduli e il direttore generale, Maria Grazia Falduto, per aver inteso destinarmi la loro fiducia e la loro stima. Li ringrazio perché questa trasmissione è stata realizzata in totale autonomia e libertà. Adesso la nave di Perfidia ha guadagnato il porto. Torneremo a settembre. E ricordatevi che Grippo è una mammola, quella che guida il tango è Perfidia, che è una inclinazione, un’attitudine che abita presso la latitudine della politica. Ci siamo limitati ad assecondare il tratto distintivo della politica».

Si conclude dunque una stagione che annovera grandi personalità, di ieri e di oggi, tra gli ospiti che hanno di volta in volta arricchito il dibattito offerto ai telespettatori. Intellettuali, leader politici nazionali, giornalisti, direttori, opinionisti ed editorialisti, scrittori e magistrati hanno frequentato per l’intera stagione l’infuocato salotto di LaC Tv, prestandosi all’occorrenza anche a siparietti e accettando di buon grado le provocazioni della conduttrice. Una edizione memorabile, quella che si sta concludendo, che ha attraversato l’attualità del Bel Paese.

Dalle elezioni politiche di settembre 2022 al varo del governo Meloni, dall’effetto Schlein sul Partito democratico alla guerra in Ucraina, dal controverso rapporto tra politica e magistratura ai casi caldi della giustizia italiana (dalla cattura di Matteo Messina Denaro all’anarchico Cospito), fino allo strazio della Tragedia di Cutro e alle responsabilità della politica, che anima il dibattito con uscite “fuori luogo” o quantomeno inopportune. Non facendo mai sconti a nessuno.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e “il meglio” della stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky. Tutte le puntate di questa stagione di Perfidia possono essere riviste su lacplay.it.