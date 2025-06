Fino a trent’anni fa, nelle famiglie calabresi era comune sentire i genitori dire ai figli la frase: “Vai du mastru.” Questo è ciò che accadde negli anni ‘40 ad Antonio Galati. Appena dodicenne, suo padre lo invitò, insieme a suo fratello Stefano, a recarsi dal barbiere del loro paese, San Nicola da Crissa, nel Vibonese, per imparare il mestiere. Antonio, sebbene non ne avesse voglia perché amava studiare e sognava di diventare psicologo, obbedì.

Da quel giorno, ha sempre esercitato la professione di barbiere. Oltre al mestiere, Antonio ha coltivato una profonda passione per le fotografie storiche del suo paese. Infatti, le pareti del suo salone sono tappezzate di immagini, dando l’impressione di una vera e propria mostra fotografica. Oggi, a 83 anni, dopo essere andato in pensione, ha trasformato il suo locale in un punto di ritrovo per amici. Ogni giorno apre il salone, accogliendo molti di loro, che lo vanno a trovare per trascorrere ore piacevoli tra racconti del passato e del presente.

