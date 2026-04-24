La città dello Stretto continua a essere laboratorio politico complesso e controverso. Ne parleremo nella nuova puntata del format di Antonella Grippo in onda dalle 22 su LaC Tv
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Boia chi non j’ammolla! Dai moti degli anni ‘70 di Reggio Calabria, capeggiati da Ciccio Franco, la città ha sempre rappresentato un luogo della politica particolarmente tormentato e mai identico a se stesso. Alla vigilia della consultazione elettorale che, a maggio, eleggerà il nuovo sindaco, luci e ombre di una realtà urbana affascinante e complessa. Intanto, le piazze di Milano ardono di opposte passioni. Parleremo di questo nella nuova puntata di Perfidia, il format scritto e condotto da Antonella Grippo in onda ogni venerdì alle 22 su LaC Tv.
Ospiti questa sera Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato), Pierfrancesco Maiorino (Consigliere Regionale Lombardia), Giuseppe Scopelliti (ex Presidente Regione Calabria), Giuseppe Marino (Capogruppo Pd Reggio Calabria), Francesco Bernardo (Forza Italia), Fabio Auddino (Movimento 5 Stelle), Andrea Nicastro (Corriere della Sera), Antonello Caporale (Il Fatto Quotidiano).