Boia chi non j’ammolla! Dai moti degli anni ‘70 di Reggio Calabria, capeggiati da Ciccio Franco, la città ha sempre rappresentato un luogo della politica particolarmente tormentato e mai identico a se stesso. Alla vigilia della consultazione elettorale che, a maggio, eleggerà il nuovo sindaco, luci e ombre di una realtà urbana affascinante e complessa. Intanto, le piazze di Milano ardono di opposte passioni. Parleremo di questo nella nuova puntata di Perfidia, il format scritto e condotto da Antonella Grippo in onda ogni venerdì alle 22 su LaC Tv.

Ospiti questa sera ﻿Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato), Pierfrancesco Maiorino (Consigliere Regionale Lombardia), Giuseppe Scopelliti (ex Presidente Regione Calabria), Giuseppe Marino (Capogruppo Pd Reggio Calabria), Francesco Bernardo (Forza Italia), Fabio Auddino (Movimento 5 Stelle), Andrea Nicastro (Corriere della Sera), Antonello Caporale (Il Fatto Quotidiano).

