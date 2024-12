Calabresi nel mondo, ecco la puntata di sabato alle 12:00 dall’aereoporto internazionale di Lamezia Terme, condotta da Franco Laratta e Palma Serrao. Ecco gli ospiti della puntata di oggi.

Daria Malavenda, reggina, è analista socio-economica a Bruxelles. Rappresenta l’Associazione calabresi in Europa, specializzata nella valutazione di politiche pubbliche e implementazione di progetti innovativi presso le pubbliche amministrazioni. Collabora attivamente con l'Università della Calabria per l'organizzazione dei programmi Erasmus e all'attività Associativa della Sezione Young dell'Associazione Calabresi in Europa.

Pasquale Sculco, giovane e brillante cantautore e musicista di Cirò Marina, vive da diversi anni a Roma. È stato per 13 anni il leader della omonima band “I Carboidrati”, concorrenti di “Amici di Maria de Filippi” fino alla fase del serale. Attualmente scrive e interpreta come solista, mantenendo, però, lo stesso nome “Carboidrati”. Nel 2024 il videoclip del brano “Maestro John” viene selezionato, dalla direttrice artistica Grazia di Michele, come finalista nel festival della cinematografia sociale “Tulipani di seta nera”.

Ultimo ospite Francesco Talarico, originario di Cariati, si è trasferito a Bologna nel 2006 per iniziare gli studi universitari. Libero professionista, specializzato nell’orientamento lavorativo, è attualmente impegnato in progetti europei di formazione e docenza. Autore di narrativa, ha esordito nel 2022 con il romanzo generazionale “La fine dei vent’anni”. Nel 2024 ha pubblicato “Non essere chi sei” grazie al quale ha partecipato per la prima volta al Salone del libro di Torino.

A concludere la puntata sarà in collegamento dall’estero Armando Quattrone con tutto il suo entusiasmo.