Il volo in partenza dall’aeroporto internazionale di Lamezia porta Calabresi nel mondo nel Regno Unito dove troviamo Alessio Bergamo, di Scalea. Produttore cinematografico, è in uscita il suo ultimo film in distribuzione. Alessio è andato da solo a Londra per inseguire la sua passione: il cinema. Dopo anni duri e dopo tanti sacrifici, ha trovato il successo.

Subito dopo troviamo il cosentino Roberto Mazzuca a Tirana, in Albania. Roberto è un consulente immobiliare e strategico d’impresa che vive in Albania da oltre 11 anni. Qui è divenuto un punto di riferimento per gli italiani e per le imprese. Sempre pronto e disponibile con tutti.

Mentre in Belgio troviamo un ragazzo poco più che ventenne, Pino Russo, originario di valle fiorita in provincia di Catanzaro, abita in Belgio da ormai 10 anni, pizzaiolo nell’azienda di famiglia. Partito piccolissimo, oggi nonostante la giovane età ha conquistato tanti premi e riconoscimenti per le sue pizze.

Le loro storie oggi a Calabresi nel mondo, il format in onda sabato alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.