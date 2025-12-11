Focus sulla missione istituzionale che porta fuori dai nostri confini identità, creatività e produzioni locali con incontri istituzionali, musica e degustazioni tipiche. Appuntamento alle 13

Una puntata speciale per un appuntamento speciale. Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torna in diretta oggi con un focus interamente dedicato alla missione istituzionale e culturale che in queste ore sta portando la Calabria nel cuore dell’Europa. In collegamento da Bruxelles, gli inviati Claudio Labate e Anna Foti racconteranno infatti la trasferta delle delegazioni calabresi invitate al Parlamento europeo per presentare, in una delle sedi più importanti della politica continentale, la ricchezza identitaria, artistica e produttiva della nostra regione.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall’europarlamentare Giusi Princi, mira a rafforzare il dialogo tra i territori e le istituzioni dell’Unione, promuovendo attenzione, riconoscimento e nuove opportunità di finanziamento per i comparti strategici calabresi. La giornata di lavori prevede un fitto programma di incontri ad alto profilo: dal confronto con Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ai colloqui con i vertici dello sport calabrese – dal presidente del Coni regionale Tino Scopelliti ai rappresentanti di Sport e salute, della Federazione Italiana Vela, dell’Asc, della Fidal e del Cip Calabria – per portare a Bruxelles istanze e progettualità che riguardano il futuro delle nostre comunità.

In agenda anche un breve saluto con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, una presenza che sottolinea il valore politico della missione, e il prestigioso Grand Gala Aces, dedicato alla premiazione delle Città, dei Comuni e delle Comunità Europee dello Sport, di cui la stessa Princi è presidente onoraria insieme all’on. Andrey Kovatchev. In serata, spazio al Concerto di Natale “Christojenna – The Soul of Calabrian Christmas”, firmato dal gruppo Corde Libere e ospitato nella Yehudi Menuhin Area del Parlamento, per un viaggio musicale dentro le radici più autentiche della tradizione calabrese. A chiudere, una ricca degustazione enogastronomica dei prodotti tipici, realizzata con il supporto di Arsac e Conpait, per far conoscere all’Europa i sapori che definiscono il nostro territorio.

Una puntata speciale, insomma, che racconterà come cultura, sport, musica e cucina possano diventare ambasciatori dell’identità calabrese e strumenti di diplomazia territoriale.

Appuntamento alle 13 sul canale 11 del digitale terrstre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.