Andrà in onda questa sera alle 21.30 la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà, con ospiti in studio, immagini delle partite e approfondimenti sui campionati di Serie B e C

Nuova puntata per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21. 30 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione di oggi dedicherà ampio spazio all’analisi della quinta giornata di Serie B, con il Catanzaro che ha nuovamente pareggiato, questa volta in casa, contro la Juve Stabia e del settimo turno del campionato di Serie C, che ha visto il Cosenza vincere in Sicilia per 1-0 contro il Siracusa, e il Crotone perdere 1-0 allo Scida contro la Casertana. In studio, accanto al conduttore, ci saranno Mario Palmieri e il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

Gli ospiti previsti per la quinta puntata di 11 in campo sono: l’allenatore Pasquale Marino, il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi e il giornalista Antonio Ciampa.

L’appuntamento con la nuova puntata della stagione 2025-26 è quindi per questa sera alle 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.