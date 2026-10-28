Dalle 14 alle 15 su LaC OnAir il programma condotto da Maurizio Insardà. Ospiti Fabio Di Sole, Pasquale Gigliotti, Pasquale Lo Giudice e, in collegamento, Fabio Caserta

Il pareggio conquistato in extremis dal Catanzaro sul campo del Benevento e il debutto di Michele Mignani sulla panchina giallorossa saranno al centro della nuova puntata di 11 in Campo GialloRossi, in onda oggi, mercoledì 28 ottobre, dalle 14 alle 15 su LaC OnAir.

Il programma, condotto da Maurizio Insardà, analizzerà l'1-1 del Vigorito, deciso dalla rete di Nicolò Buso al 92', e i primi segnali della nuova gestione tecnica dopo il pesante 6-1 subito contro l'Ascoli.

In studio, dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ci saranno Fabio Di Sole, ex calciatore del Catanzaro, Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell'Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), e il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice. In collegamento interverrà anche Fabio Caserta, allenatore.

Spazio all'analisi della prestazione, alle prospettive della squadra e alle possibili soluzioni per risalire la classifica. Un confronto sul presente e sul futuro delle Aquile, chiamate a ritrovare continuità e risultati.