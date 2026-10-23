Torna il talk condotto da Antonella Grippo: destra e sinistra impegnate a tessere alleanze in vista delle prossime elezioni politiche ma la partita a poker è piena di bluff. Tra gli ospiti Alemanno, Scopelliti, Baldino e Falcomatà

Tutte le ambiguità del dibattito pubblico italiano, tra centristi in ogni dove e parole d’ordine taroccate. Del resto, sullo scacchiere delle alleanze, in prossimità delle elezioni politiche, c’è chi fa il gioco sporco e bara, credendo di non essere scoperto. Sennonché, spesso i bluff sono evidentissimi. A destra e a sinistra. Si salvi chi può.

Perfidia torna per una nuova stagione e la carne al fuoco è, al solito, tantissima per il talk più irriverente della tv. Parterre di livello affidato alla sapiente conduzione di Antonella Grippo: Gianni Alemanno (Futuro Nazionale), Giuseppe Scopelliti (ex Presidente Regione Calabria), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Giuseppe Falcomatá (PD), Massimiliano Romeo (Lega), Michele Emiliano (ex Presidente Regione Puglia), Ugo Floro (giornalista), Ylenia Lucaselli (Fratelli d’Italia).

Appuntamento questa sera, venerdì 23 ottobre, alle 21,30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.