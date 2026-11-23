Nella puntata condotta da Pier Paolo Cambareri si parlerà di mareggiate, tornado, erosione costiera e terremoti. Al centro del confronto la fragilità del territorio calabrese, i sistemi di allerta e la capacità di prevenire le emergenze

Il clima cambia, gli eventi estremi diventano sempre più frequenti e la Calabria si ritrova a fare i conti con una fragilità territoriale che espone coste, centri abitati e infrastrutture a rischi sempre più evidenti. Ma cosa sta accadendo? Quanto incidono i cambiamenti climatici sulla violenza dei fenomeni meteorologici e quanto siamo davvero preparati ad affrontarli?

Ne parleremo oggi a Dietro i Fatti - News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che ospiterà in studio Carlo Tansi, geologo e ricercatore del Cnr. Al centro del confronto le trasformazioni ambientali e le criticità di una regione particolarmente esposta agli effetti degli eventi estremi: dalle mareggiate che aggrediscono le coste ai tornado, dalle celle temporalesche sempre più intense ai fenomeni di erosione costiera. Segnali di un equilibrio ambientale sempre più fragile, che impongono interrogativi sulla capacità di prevenire e gestire le emergenze.

A rendere particolarmente attuale il tema sono anche le recenti allerte della Protezione civile per venti forti e mareggiate, con condizioni meteo che richiamano l'attenzione sulla vulnerabilità del territorio. Quante ore di preavviso abbiamo prima che un fenomeno potenzialmente distruttivo si manifesti? Quanto sono affidabili i sistemi di previsione e allertamento? E soprattutto, quali strumenti abbiamo per trasformare le allerte in prevenzione concreta? Con l'inverno ormai alle porte, la domanda è inevitabile: la Calabria è pronta ad affrontare i mesi più difficili dell'anno?

La puntata allargherà poi lo sguardo al rischio sismico, tornando sulle scosse registrate nelle ultime settimane in diverse aree della regione. Particolare attenzione sarà riservata all'ultima, significativa scossa che ha interessato Capistrano, nel Vibonese, riaccendendo l'attenzione su una terra storicamente esposta ai terremoti. Qual è il significato di questi eventi? Esistono elementi per comprendere l'evoluzione dell'attività sismica e, soprattutto, quanto sono sicuri i nostri edifici e le nostre comunità?

Un confronto per andare oltre la cronaca delle emergenze e comprendere cosa si nasconde dietro fenomeni che interrogano il futuro del territorio, la sicurezza dei cittadini e la capacità delle istituzioni di intervenire prima che sia troppo tardi.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.