Un nuovo cammino da fare insieme, un incontro tra due realtà leader nel loro settore per offrire una nuova forma di intrattenimento su tv, digital ledwall, piattaforme on demand e tanto altro. WeShort, la piattaforma internazionale dedicata al cinema breve, annuncia una nuova collaborazione strategica con LaC Network, gruppo editoriale leader nel Centro Sud Italia, per il lancio di “Corti d’Estate”, il primo ciclo televisivo in prima serata interamente dedicato ai cortometraggi.

A partire da sabato 5 luglio, ogni settimana alle 21:00 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre in Calabria) e in streaming su LaC Play, andrà in onda una selezione di corti curata da WeShort: storie intense, emozioni pure e riflessioni istantanee, tutte condensate in pochi minuti.

L’iniziativa, nata dalla visione condivisa con Domenico Maduli, Presidente di Gruppo Pubbliemme – LaC Network, ha l’obiettivo di rinnovare l’offerta culturale televisiva portando sul piccolo schermo un formato rapido, impattante e perfettamente in linea con i tempi dell’informazione e dell’intrattenimento moderno.

La partnership si estende anche agli aeroporti calabresi, dove WeShort rafforza il proprio ruolo di leader nell’intrattenimento d’attesa, portando i corti sugli schermi delle aree partenze per accompagnare i viaggiatori nei loro spostamenti. In parallelo, prende il via anche una nuova playlist a cura di WeShort su LaC Play, con corti selezionati e disponibili gratuitamente on demand.

L'editore Domenico Maduli

«Il mondo dell’intrattenimento è totalmente cambiato - spiega l’editore Domenico Maduli - ed è diventato fluido, rapido. In questi casi è fondamentale puntare non solo sulla qualità dei contenuti, ma anche sulla sua facilità di fruizione: per questo abbiamo deciso di puntare su una forma d’arte finora poco valorizzata, i cortometraggi d’autore. Grazie al nostro network, questi prodotti potranno essere trasmessi su LaC Tv per il pubblico tradizionalista, sulle nostre app on demand dai giovani in movimento ma anche e soprattutto negli aeroporti calabresi, grazie ad un lavoro specifico di sottotitolazione e adattamento che permetterà a chi viaggia da e verso la Calabria di poter fruire di contenuti con interpreti internazionali, premi Oscar e attori di primissimo piano».

Il cinema così cambia forma e non sostanza, e grazie alla partnership tra LaC e WeShort i cortometraggi d’autore entrano nel mainstream grazie ad un’azione strategica e capillare.

Alessandro Loprieno, CEO e Founder di WeShort

«Per anni il cortometraggio è stato definito un prodotto di nicchia — dichiara Alessandro Loprieno, CEO e Founder di WeShort – confinato nei festival o nei circuiti indipendenti.

Oggi arriva in prima serata, in tv, una delle terre più fertili di narrazione e visione. È un po’ come Cristoforo Colombo: voleva raggiungere l’India passando da ovest e, sbagliando rotta, ha scoperto un nuovo mondo. Anche noi, inseguendo l’idea di rendere il corto accessibile ovunque, oggi scopriamo che il pubblico potrebbe amarlo perfino più di altri formati».