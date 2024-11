Mercoledì 31 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) dodicesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della dodicesima puntata la musicista e docente catanzarese Tonia Santacroce, direttore artistico del Festival d'Autunno che si svolge ininterrottamente da oltre venti anni. Il mondo della cultura e degli spettacoli è fortemente legato al tema dello sviluppo del territorio, e quindi della crescita economica e sociale. Tonia Santacroce, forte di una lunga esperienza maturata alla guida di un festival molto conosciuto, ha fatto presente quali siano le sue valutazioni circa il rafforzamento sostanziale dei binomi cultura-economia, cultura-territorio. Presentazione della nuova stagione 2024 e un flashback sulle annate precedenti, ricordando alcuni artisti che hanno lasciato il segno, quali la calabrese Loredana Bertè.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.