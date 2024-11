Domani, martedì 23 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ottava puntata della trasmissione “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir (www.grandterroir.it) che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell’ottava puntata l’imprenditrice Loredana Costanzo titolare della Phérom, centro estetico di Lamezia Terme. C’è una crescente attenzione, sia da parte della popolazione femminile sia di quella maschile, per la cura del corpo: dalla pelle al girovita, dalle mani alle unghie… È sempre più diffuso, infatti, il desiderio di sentirsi in forma, di piacersi e di piacere, senza esagerare, senza stravolgere la quotidianità di una vita serena ed equilibrata, però nella ferma convinzione di non lasciarsi andare, di guardarsi con attenzione allo specchio, di rimanere il più possibile giovanili e gradevoli. Loredana Costanzo ha avuto modo di parlare della propria attività e dei servizi avanzati prestati dalla Phérom di Lamezia Terme.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.