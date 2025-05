A oltre trent’anni dalla strage di Capaci, la figura di Giovanni Falcone continua a essere un faro nella lotta alle mafie. Ma cosa resta oggi di quella eredità? E come si è trasformato il fenomeno mafioso, in particolare quello della 'ndrangheta, capace di riorganizzarsi, espandersi a livello globale e infiltrarsi nei gangli vitali dell’economia e della società? Nella puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, ospite in studio sarà Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria, da anni impegnato nella diffusione di una cultura della legalità e della memoria attiva.

Un confronto serrato e senza retorica sull’avanzamento nella lotta alla criminalità organizzata, partendo dall’intuizione rivoluzionaria del “pool antimafia” guidato da Falcone fino alle strategie più attuali per contrastare una 'ndrangheta sempre più sofisticata, che sfrutta le nuove tecnologie e si mimetizza sotto forme insidiose. Un invito a riflettere su cosa significhi oggi fare antimafia, al di là delle celebrazioni, e su quali strumenti – culturali, educativi, politici – siano necessari per colpire il potere mafioso e ricostruire legami sociali fondati sulla giustizia.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.