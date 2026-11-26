Oggi alle 21:30 su LaC Tv va in onda "Arte e fede in dialogo", nuova puntata de "I giorni della storia" condotta da Franco Laratta. Al centro il Patrono della Calabria e della gente di mare, raccontato come mediatore e diplomatico oltre che come eremita

Nel 1483 un vecchio eremita calabrese lascia la sua terra per raggiungere Luigi XI. Il re di Francia è malato e vuole quel frate accanto a sé. Lungo il viaggio Francesco si ferma a Napoli, dal re Ferrante, poi a Roma, dal Papa. Partiva da Paola un uomo che aveva vissuto anni in una grotta, scalzo e povero. Arrivava in Francia una persona che re e pontefici ascoltavano.

Com'è potuto succedere? "Arte e fede in dialogo", la puntata de "I giorni della storia" in onda giovedì alle 21:30 su LaC Tv, parte da questa domanda. Franco Laratta la porta in studio per un'ora, cercando di capire chi fosse davvero Francesco di Paola. Della sua santità si è scritto molto. Si parla meno del suo talento di mediatore, del suo modo di stare con i potenti senza perdere sé stesso e della sua capacità di farsi ascoltare in corti lontanissime dalla Calabria del Quattrocento.

A ricostruire quel mondo sarà, in collegamento da Roma, il professor Simone Tropea, studioso di storia della Chiesa e scrittore. Tropea collocherà Francesco nel suo tempo e ricostruirà i rapporti con la corte di Francia. In studio padre Alfonso Longobardi, frate dei Minimi, e Nadia Focetola, terziaria minima, che ogni giorno accoglie i pellegrini alla Casa Natale e alla Casa del Pellegrino. Il sindaco di Paola Roberto Perrotta racconterà come la città vive oggi il suo Santo, dalla festa di maggio al Museo multimediale nato accanto alla casa natale. Melinda Mantuano, artista e docente di design del tessuto, porterà la sua storia: una prova durissima a otto anni e la rinascita attraverso l'arte, con la mano sinistra. In collegamento anche Giancarlo Gualtieri, presidente dell'A.I.C.I.S., con le immaginette sacre del Santo della sua collezione.

La puntata va oltre Paola. Ci sono le chiese dedicate al Santo in mezzo mondo e i frati Minimi che portano avanti la sua regola. C'è il legame con la gente di mare, nato dalla traversata dello Stretto sul mantello steso sulle onde, che ancora oggi i pescatori ricordano quando partono.

Le immagini d'archivio riporteranno poi al viaggio di Giovanni Paolo II in Calabria nel 1984. Il Papa salì al Santuario di San Francesco e passò la notte nel convento, tra i frati Minimi. Fuori lo aspettava una folla enorme, e quell'abbraccio Paola non l'ha dimenticato. Chiude la puntata uno spazio dedicato ai giovani, in cammino verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Seul del 2027.

Ne esce un Francesco poco visto: l'uomo del silenzio che parlava ai re. Forse è proprio questo a renderlo così attuale. Cosa direbbe oggi a chi governa?