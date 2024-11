Dai big ai nuovi volti, come sarà il Partito Democratico guidato da Elly Shlein? In campagna elettorale la neosegretaria Pd ha sempre detto di “voler fare squadra”, sottolineando di “non essere una rottamatrice” con la promessa di “cambiare i nomi, più che il nome”. «Il popolo democratico è vivo e ha una linea chiara. Ci chiede di cambiare davvero. Saremo un bel problema per il governo Meloni, organizzeremo una vera opposizione».

Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Pasquale Mancuso dirigente Pd e Nico Stumpo deputato Pd.