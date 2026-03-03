Dalla vittoria del Mestolo d’oro alla Youth Science Creation Corporation in programma in Cina: i ragazzi di Paola e di Vibo testimoniano la vivacità delle scuole regionali. Ne parleremo alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Gli studenti dell’indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’Istituto di Istruzione Superiore San Francesco di Paola, con sede nella città tirrenica, hanno vinto il Mestolo d’Oro a Sanremo nella competizione di cucina associata al Festival della canzone italiana. Si tratta di un riconoscimento che premia gli studenti in una fase in cui si registrano vivacità e dinamismo nelle scuole della Calabria.

Contestualmente infatti, un progetto realizzato dai ragazzi dell’Itg di Vibo Valentia è stato scelto per rappresentare l’Italia alla 45ma edizione dello Youth Science Creation Corporation in programma in Cina. Sarà questo l’argomento della puntata del 3 marzo di Dentro la notizia. In collegamento da Paola sentiremo gli studenti protagonisti dell’impresa di Sanremo, la preside dell’istituto e i docenti curatori del progetto mentre in studio interverrà la chef Federica Di Lieto, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione all’edizione n. 10 di masterchef.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.