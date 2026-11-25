La violenza contro le donne non è soltanto una questione di cronaca, ma un fenomeno sociale e culturale che chiama in causa famiglie, scuola, istituzioni e comunità. Prevenirla significa innanzitutto riconoscerne i segnali, rompere il silenzio, costruire una rete di protezione capace di intervenire prima che sia troppo tardi. Nel giorno del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Dietro i Fatti - News, il format di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri, dedica un approfondimento a uno dei temi più urgenti della nostra società.

Ospite in studio Rosita Paradiso, dirigente scolastica e presidente del Soroptimist Club di Cosenza, per affrontare il tema della prevenzione e raccontare un impegno che, sul territorio, si traduce in progetti concreti. Dalle stanze protette, luoghi pensati per consentire alle donne di denunciare violenze e abusi in un ambiente accogliente e riservato, alle iniziative realizzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi di inclusione, autonomia e reinserimento. Spazio anche al progetto “Sentinelle”, che punta a rafforzare la capacità di riconoscere situazioni di rischio e intercettare tempestivamente i segnali della violenza. Esperienze diverse, unite dalla convinzione che il contrasto alla violenza di genere richieda continuità, presenza e una responsabilità condivisa.

Nel corso della puntata, l'approfondimento si svilupperà attraverso contributi e testimonianze che metteranno a confronto competenze ed esperienze differenti. Ascolteremo Asia Carchidi, psicologa e psicoterapeuta scolastica, al microfono di Patrizia De Napoli, per indagare le radici culturali e psicologiche della violenza, il peso degli stereotipi, i campanelli d'allarme nelle relazioni e il ruolo decisivo dell'educazione, soprattutto tra le giovani generazioni. Con Antonietta Incutti, sostituta commissario della Questura, uno sguardo invece sugli strumenti di prevenzione e contrasto a disposizione delle forze dell'ordine, sui percorsi di denuncia e sulla necessità di accompagnare le vittime fuori dalla spirale della violenza.

Un approccio multidisciplinare per provare a rispondere a una domanda fondamentale: come trasformare la sensibilizzazione in prevenzione concreta e la denuncia in un effettivo percorso di protezione?

In chiusura, spazio all'attualità e alla cronaca giudiziaria. Con Pablo Petrasso, vice direttore di LaC News24, faremo il punto sul caso De Gennaro, alla luce degli ultimi sviluppi investigativi e degli elementi emersi nelle ultime ore attorno alla morte dell'ex capo della Polizia e alle indagini che stanno coinvolgendo diverse Procure.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.