Nella puntata condotta da Pier Paolo Cambareri su LaC, spazio all’omicidio di Cassano allo Ionio, ai provvedimenti contro il gioco d’azzardo a Cosenza e al futuro del bergamotto reggino. Appuntamento alle 15 sul canale 11 e su LaC Play

L'omicidio di Cassano allo Ionio e la risposta della comunità. Quindi i provvedimenti cautelari contro il gioco d’azzardo a Cosenza. Poi la manifestazione Bergarè 2026, tra identità territoriale, tutela della filiera e prospettive di sviluppo per l'agrume simbolo di Reggio Calabria. La Calabria si ritrova a fare i conti con questioni assai diverse, ma tutte legate al futuro dei suoi territori: da una parte la violenza della criminalità organizzata, che torna a colpire nella Sibaritide; dall'altra la necessità di valorizzare un patrimonio agricolo e culturale che rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della regione.

La nuova puntata di Dietro i fatti – News, il programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri su LaC, partirà dai recenti fatti di cronaca di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, con l’agguato che ha provocato la morte di Silvana Sibarelli, compagna di Damiano Pepe, presunto boss del territorio rimasto ferito. Una vicenda preoccupante e che ha indotto il sindaco Gianpaolo Iacobini e il vescovo Francesco Savino a convocare una assemblea pubblica per indurre la collettività a reagire subito alla spirale di violenza. Ci racconterà il clima che si vive sul territorio il giornalista Franco Sangiovanni. Poi verrà aperta una ulteriore finestra sulla cronaca, per un focus sui provvedimenti disposti dal gip di Cosenza, su richiesta della Procura, contro il gioco d’azzardo e i responsabili di una presunta truffa ai danni dello Stato.

La puntata quindi si concentrerà su Reggio Calabria, dove si è conclusa la quinta edizione di Bergarè 2026, il festival dedicato al bergamotto e organizzato dalla Camera di Commercio reggina. Dal 22 al 25 ottobre, il Castello Aragonese e la piazza antistante hanno infatti ospitato iniziative culturali, incontri scientifici, attività di promozione commerciale, degustazioni e momenti dedicati alla cucina e alle molteplici applicazioni dell’oro verde di Calabria. Il filo conduttore scelto per quest'anno, Identità e Territorio, richiama il legame profondo tra il prodotto, la storia e l'economia dell'area metropolitana.

Ospiti in esterna, con l'inviata Elisa Barresi, saranno Rosario Previtera, agronomo e rappresentante del Comitato promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP, e lo chef Filippo Cogliandro. Nel corso della puntata, è previsto anche il contributo del presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana che ha annunciato la volontà di portare, il 26 novembre, una tappa della kermesse oltre i confini regionali, a Milano, per alimentare la promozione e rafforzare il valore commerciale del bergamotto.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.