Mercoledì 16 aprile, alle ore 23.00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre centoduesima puntata di "Calabria in volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Ospite della centoduesima puntata, Danila Lento, imprenditrice del vino a Lamezia Terme. La famiglia Lento produce vino, nel territorio lametino, da quattro generazioni. Le figlie di Salvatore, sempre attivo e presente anche al recente Vinitaly, Danila e Manuela, conducono oggi un'azienda moderna, attrezzata, molto attenta ai temi della sostenibilità ambientale. La nuova cantina è stata realizzata al centro dell'area dei Due Mari, appunto tra Jonio e Turreno, nel comune di Amato, e guarda con attenzione anche all'enoturismo. I vitigni autoctoni della Doc Lamezia, invece, continuano a essere coltivati nel comprensorio disegnato dall'apposito disciplinare. La produzione di etichette è varia, e tiene conto anche di vitigni internazionali ovviamente declinati nell'area dei Due Mari. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.