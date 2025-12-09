Una città ferita e un incubo che si credeva superato. Su LaC Tv ospiti il sindaco, un imprenditore, un docente universitario e due interpreti del No alla violenza. Appuntamento alle 13

C’è una città che non vuole arrendersi. Una città ferita, scossa, ma ancora capace di alzare la testa. Dentro la Notizia arriva in diretta a Lamezia Terme (Catanzaro), dove tramite l’inviato Nico De Luca racconterà da vicino ciò che sta accadendo in queste settimane di paura e tensione.

In studio il conduttore Pier Paolo Cambareri.

Negli ultimi giorni, Lamezia ha visto tornare incubi che credeva superati: escavatori bruciati nella notte, ordigni fatti esplodere davanti ai negozi, intimidazioni silenziose ma devastanti. Ferite che colpiscono imprese, famiglie, quartieri interi. Colpiscono soprattutto la dignità di una comunità che da anni lotta per scrollarsi di dosso il peso della criminalità.

Ma questa puntata non sarà solo il racconto degli attacchi, bensì la voce di chi non vuole chinare la testa. In esterna ci sarà il sindaco Mario Murone, chiamato a guidare una città che pretende sicurezza e rispetto. Accanto a lui, chi vive tutto questo ogni giorno: l’imprenditore Francesco Grandinetti, che conosce il coraggio necessario per andare avanti quando il fuoco di un attentato prova a spezzare lavoro e futuro; Gioacchino Tavella dell’Associazione Antiracket Lamezia, che da anni combatte perché nessuno rimanga solo; e Francesco Cefalà, direttore di Trame, da sempre in prima linea per trasformare la cultura in un presidio di libertà.

In collegamento da remoto il professore Giancarlo Costabile, docente Unical di Pedagogia dell’Antimafia, per capire cosa significhi crescere, educare, resistere in territori segnati dalla violenza.

La puntata di oggi è un invito a guardare in faccia la paura, ma anche a riconoscere la forza di una comunità che non vuole essere ricordata per la cronaca nera, bensì per la sua capacità di reagire. Perché ogni attentato è un messaggio di terrore, ma ogni testimonianza, ogni scelta di legalità, ogni voce che si alza è un atto di speranza.

Appuntamento alle 13, sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.