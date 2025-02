Venerdì 14 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della ottantesima puntata l'avvocato Elena Mancuso, catanzarese, responsabile regionale dell'Adusbef, associazione nazionale di consumatori particolarmente attenta ai temi del credito e della finanza. In un mondo sempre di più globalizzato, in cui il singolo cittadino spesso si confronta con aziende gigantesche e multinazionali che hanno sedi legali in Paesi lontani, i consumatori necessitano di maggiore tutela e, soprattutto, di adeguata prevenzione. Non sono poi rari i casi di vere e proprie truffe, messe in luce da inchieste della magistratura, che hanno messo in discussione i risparmi di tante persone ignare di essere incappate in dei veri e propri raggiri. Ogni settore dei servizi primari è ovviamente meritevole di attenzione da parte delle associazioni di consumatori. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.