Dentro La Notizia ritorna a Longobucco, in provincia di Cosenza, dove il crollo del ponte che collega al resto del territorio ha trasformato la vita in un'agonia quotidiana. Mesi di stallo hanno inchiodato il paese all'isolamento, lasciando i cittadini nella disperazione. L'arteria provinciale spezzata significa non solo disagi pratici, ma la perdita della libertà di vivere una vita normale. Dalle visite mediche all'andare a scuola.

Inviata a Longobucco sarà Cristina Iannuzzi, con lei il sindaco Giovanni Pirillo. La puntata ospiterà anche il collegamento con Francesca Lagatta, che parlerà del “caso Verbicaro”, e il reel di Franco Laratta. A coordinare gli interventi, da studio, il conduttore Pier Paolo Cambareri.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.