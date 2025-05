È già entrata nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo, in Calabria, di diverse amministrazioni comunali. Tra le sfide più interessanti, quella in atto nel territorio di Paola che vede nuovamente in campo uno tra gli storici amministratori locali, Roberto Perrotta.

Sarà proprio lui il primo ospite della lunga serie di interviste calendarizzate dal Gruppo Diemmecom per Dentro la Notizia, il format di LaC che verrà proposto da oggi in edizione Speciale per conoscere gli aspiranti amministratori dei comuni di Paola, Rende e Lamezia Terme.

Rispettando l'ordine di estrazione degli Uffici elettorali, Perrotta sarà il primo ospite del programma condotto da Pier Paolo Cambareri. Al centro della puntata il programma proposto agli elettori e le motivazioni che hanno indotto i candidati a sindaco a tentare la scalata ai rispettivi Comuni.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.