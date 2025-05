Dopo Giovanni Bilotti, oggi tocca a Marco Saverio Ghionna, candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra, prendere parte all'appuntamento di LaC "Dentro la Notizia - Speciale elezioni", il format condotto da Pier Paolo Cambareri. Ingegnere, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, volto civico scelto per guidare la coalizione in una città che vuole voltare pagina dopo anni difficili e due anni e mezzo di commissariamento.

Parleremo con lui di idee, visione, priorità per Rende: dalle politiche per i giovani alla collaborazione con l’Unical, dalla mobilità al rilancio economico, passando per legalità, servizi e partecipazione. Un confronto serrato, a tutto campo, tra politica, tecnica e concretezza. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.