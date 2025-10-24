Oltre dodicimila preferenze, un risultato personale di peso che la conferma tra le protagoniste del centrodestra calabrese. Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente della Provincia di Cosenza, è la nuova consigliera regionale eletta nella lista Occhiuto Presidente. Il suo nome circola con insistenza tra le ipotesi per la composizione della nuova Giunta regionale, segno di una leadership che si consolida tra istituzioni e territorio.

A Dentro la Notizia, Pier Paolo Cambareri ne approfondisce il percorso, il consenso conquistato e le prospettive future, in una conversazione che partirà dal bilancio della sua esperienza amministrativa alla guida del Comune silano e della più grande provincia della Calabria. Dalla gestione dei servizi essenziali alla sfida della viabilità, dal sostegno ai piccoli centri alla valorizzazione delle aree interne, fino alle priorità che porterà in Consiglio regionale: un dialogo a tutto campo sulle esigenze di una Calabria che chiede continuità e rinnovamento.

Spazio anche ai temi politici più attuali: l’assetto del governo regional e , i rapporti di forza nella maggioranza, il ruolo delle donne nelle istituzioni e le ambizioni personali di una figura in crescita nella scena politica calabrese. Un confronto diretto, senza filtri, per conoscere da vicino visioni e obiettivi di una delle amministratrici più influenti del territorio. L’appuntamento è alle 13 su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.