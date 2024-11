Il presidente del Consiglio regionale, ospite di Piazza Parlamento questa sera alle 20, ha raccontato ad Alessandro Russo i programmi per promuovere il settore: «La Calabria non è solo mare, puntiamo ad un turismo che vada oltre i tre mesi estivi»

«Dobbiamo spiegare agli europei, ma anche agli italiani, che in Calabria non c’è solo il mare» dice Mancuso «Il nostro bellissimo mare è una risorsa, ma abbiamo anche tantissimi altri territori da esplorare. Speriamo in un cambiamento nel modo di concepire la Calabria. La nostra presenza alla Borsa internazionale del Turismo di Milano aveva proprio questo scopo, è stata anche un’occasione per presentare i nostri borghi, abbiamo sedici tra i borghi più belli d’Italia, e i nostri tre parchi nazionali. Promuoviamo un turismo diverso, esperienziale».

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale della Calabria, sarà ospite della puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera, venerdì 24 febbraio. Dagli studi de LaCapitale, parlerà con Alessandro Russo anche dei risultati delle ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia e di infrastrutture come il ponte sullo stretto.

«Questa è un’occasione imperdibile per collegare la Sicilia e il Mediterraneo con l’Europa» ha detto Mancuso «Naturalmente questo non ha senso se le infrastrutture interne non sono all’altezza, quindi il ponte potrebbe essere l’occasione perché la Calabria si doti delle strade, dell’alta velocità, di tutte le infrastrutture di cui è carente. I fondi per la statale 106, per esempio, sono un evento storico, è la volta buona per trasformare quella strada maledetta». Questa puntata di Piazza Parlamento andrà in onda stasera, venerdì 24 febbraio, nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.