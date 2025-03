Sabato 8 marzo, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) trentacinquesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La trentacinquesima puntata è dedicata al Salumificio Geca di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, rinomato per la produzione di salumi della tradizione calabrese. Soppressate, capocolli, pancette, salsicce, nduja... un trionfo di specialità che rappresentano il "dna" culinario della regione. Massima attenzione per la scelta delle materie prime e delle spezie. Il general manager della Geca, Giovanni Pontieri, che ha raccolto una specifica vocazione familiare, ha lavorato negli anni in diverse direzioni: da un lato confermare la forza e la qualità della lavorazione artigiana identitaria, dall'altro proporre anche prodotti innovativi andando incontro alle mutevoli esigenze dei consumatori. Inoltre, con pazienza e lungimiranza, Giovanni ha lavorato per conquistare fette di mercato all'estero, dotandosi delle adeguate certificazioni.

La puntata accompagnerà i telespettatori lungo tutto il processo produttivo, partendo dalle carni fresche di maiale per giungere alla stagionatura e al confezionamento. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.