Dentro la notizia fa tappa oggi a Gioia Tauro. La striscia di approfondimento di LaC Tv, condotta da Pasquale Motta, si occuperà di un doppio tema.

Intanto, verranno ascoltate le ragioni di sindaci e cittadini che questa mattina sfileranno in corteo contro la ‘ndrangheta per ribadire la vicinanza alla magistratura e alle forze di polizia dopo la maxioperazione Hybris contro le cosche Piromalli e Molè. Subito dopo ci darà spazio alle ragioni di enti, istituzioni, aziende che si oppongono alla società Arrical varata dalla regione e che si occuperà di servizi idrici.

L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv canale 11 del digitale terrestre, subito dopo il tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.