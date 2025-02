Gli italiani torneranno alle urne. Ma, stavolta, non per eleggere i propri rappresentanti nelle sedi istituzionali bensì per decidere, attraverso i 5 quesiti referendari ammessi dalla Corte costituzionale, come cambiare, eventualmente, le regole del gioco in materia di lavoro, sicurezza, diritti. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite della puntata il segretario regionale della Cgil, Gianfranco Trotta, che proprio la scorsa settimana, al termine di una assemblea generale di tutte le categorie del sindacato rosso, ha preannunciato l'avvio della campagna referendaria per sostenere il sì a tutti e cinque i quesiti. La Cgil, dunque, scenderà in piazza per mobilitare gli elettori che saranno chiamati alle urne in una data non ancora definita tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025.

