Sabato 19 aprile, su LaC On Air, alle ore 22, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) quarantesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo, economico-sociale e identitario calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La quarantesima puntata, come le prossime due, è dedicata alla trasferta che Grand Terroir ha effettuato a Verona per l'edizione 2025 del Vinitaly. L'area del Cirò Doc al centro dell'attenzione, con i suoi pregiati vitigni autoctoni quali il Gaglioppo, a bacca nera, e il Greco Bianco.

Ai microfoni di Grand Terroir, in questo primo appuntamento, Antonio Iuzzolini, titolare assieme ai fratelli di Tenuta Iuzzolini, tra le aziende più affermate del Sud Italia; a seguire Lello e Vito Senatore, famiglia che da quattro generazioni produce Cirò e oggi punta sul biologico; spazio poi a una giovane cantina, con Francesco Campana, che assieme ai fratelli guarda molto anche al tema del turismo di qualità.

Nelle prossime puntate l'attenzione di Grand Terroir si sposterà anche in altre aree vitivinicole dell'antica Enotria. L'edizione 2025 del Vinitaly è stata positiva per la Calabria che si è presentata nella città scaligera con una collettiva organizzata dalla regione e dall'Arsac. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.