Seconda puntata di Grand Terroir su LaC on Air dal Vinitaly and the City di Sibari che si è concluso lo scorso 1 settembre. In onda domenica 8 settembre alle ore 15.00 (canale 17 del digitale terrestre, 820 di Sky, 411 di Tivùsat). Il salotto televisivo di Grand Terroir, condotto da Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista specializzato in radici identitarie dell’agroalimentare calabrese, ha avuto come ospiti l'imprenditore Valentino Zito, erede di una famiglia che produce vino Cirò da quattro generazioni, e Francesco Macrì, presidente di Copagri Calabria, architetto di Gerace, già sindaco di Locri e anche attualmente alla guida del Gal Terre Locridee.

La puntata potrà essere seguita anche su LaC Play, in diretta streaming, oppure successivamente alla messa in onda anche on demand, ovunque nel mondo, purché si abbia un collegamento a internet. Tutte le precedenti puntate di Grand Terroir possono essere seguite nella specifica sezione di LaC Play.

Grand Terroir è un sistema di LaC Network che mette in rete, attraverso la comunicazione integrata, aziende, persone, territori e identità culturali. Il fine primario, anche grazie a diversi progetti attuativi, è quello di generare sviluppo sostenibile.