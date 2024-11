Dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme una nuova e azione di comunicazione integrata del Network LaC che ha valenza strategica: “Imprenditori in volo”. Protagonisti gli imprenditori, le aziende e i soggetti istituzionali connessi ai temi dello sviluppo economico-sociale. In onda da sabato 6 luglio, alle ore 14.30, su LaC, canale 11 del digitale terrestre, ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, e on demand su LaC Play. “Imprenditori in volo” opera nell’ambito del sistema Grand Terroir® che mette in rete, con la forza della comunicazione integrata, persone, imprese, territori e identità culturali: uno strumento potente e autorevole che, tra televisione e informazione online, diventa fondamentale per sostenere in modo tangibile la voglia di intraprendere, il lavoro, la meritocrazia, le sinergie positive tra chiunque abbia voglia di fare e di costruire, confrontandosi con il libero mercato. La trasmissione proseguirà ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 17.15. Conduce Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista.

Ospite della prima puntata Massimiliano Capoano, general manager della Baroni Capoano di Cirò Marina, nel cuore dell’area vitivinicola più estesa e importante della Calabria. Massimiliano Capoano, che per anni è stato impegnato nella costruzione di una filiera enologica di qualità, è ora impegnato in una nuova sfida: l’enoturismo. A tal fine, presso l’Hotel Napoleon di Torre Melissa, è stata inaugurata la Cantinetta Capoano, presidio di culture vitivinicole e gastronomiche locali e regionali, nonché tappa di percorsi che guardano alla storia, all’archeologia, ai paesaggi, alla natura lussureggiante, al mare e alle tradizioni antichissime di un comprensorio che merita un’adeguata valorizzazione. L’inaugurazione è stata seguita dalle telecamere di Grand Terroir (altro programma in onda su LaC on Air, ogni sabato alle ore 15.00), ma Massimiliano Capoano ha avuto anche modo di parlarne, per “Imprenditori in volo”, nel corso di un’intervista effettuata all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Da lunedì 8 luglio seguiranno gli incontri con altri imprenditori ed esponenti istituzionali. Primo appuntamento dunque sabato 6 luglio alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.