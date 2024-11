Sabato 23 novembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventesima puntata è dedicata ai grandi vini rossi da proporre per il Natale dei calabresi, incentivando così il consumo locale. Le telecamere di Grand Terroir hanno visitato le cantine Iuzzolini e Capoano di Cirò Marina, e Bruni di Melissa. Presentazione e degustazione guidata di vini importanti, diversi, originali, ma accomunati dalla passione per la qualità e il territorio. Al microfono Antonio Iuzzolini, Mario Bruni e Massimiliano Capoano. Tappa anche al ristorante Max di Cirò Marina per un incontro con la giornalista giapponese Fusako Sakurai ospite dello chef Salvatore Murano. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.