Dentro la Notizia torna con una puntata ad alto tasso di partecipazione democratica, in vista di un appuntamento cruciale per il Paese. L’8 e il 9 giugno, insieme agli eventuali turni di ballottaggio delle amministrative, gli italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum abrogativi promossi dalla Cgil. I temi: lavoro, diritti, cittadinanza, ma soprattutto dignità e giustizia sociale. Cinque schede, cinque quesiti che toccano nodi fondamentali: dalla possibilità di reintegro nei casi di licenziamento illegittimo – cancellata dal Jobs Act – alla tutela risarcitoria per i lavoratori delle piccole imprese.

Dalla necessità di giustificare l’uso dei contratti a termine, al riconoscimento della responsabilità solidale del committente negli appalti in caso di infortuni. Fino alla riduzione da dieci a cinque anni del requisito di residenza per la richiesta della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri. Ma la sfida vera è un’altra: riportare gli italiani alle urne, superare il muro dell’astensionismo e raggiungere il quorum.

In studio con Pier Paolo Cambareri, il segretario regionale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, promotore convinto della campagna referendaria e voce autorevole del sindacato. Con lui parleremo del significato profondo di questi referendum, delle ragioni del sì e del perché sia necessario andare a votare nonostante tutto. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.