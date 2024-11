Siamo a palazzo Serlupi Crescenzi a due passi dal Pantheon, nel cuore della Capitale e oggi vi porteremo a fare un vero e proprio viaggio sensoriale. Andremo indietro nel tempo e poi torneremo ai giorni nostri. Saremo in Giappone ed in Italia contemporaneamente. Questo è Ikono, una mostra immersiva con tante installazioni sensoriali interattive.

La prima apertura risale al 2020 a Madrid. L’idea nasce da un viaggio. Il team fondatore, dopo aver viaggiato a lungo, realizza conto che in tutte le città manca qualcosa di originale per trascorrere un po' di tempo libero. Mostre, bar, cinema e ristoranti, tutto sembrava monotono. La rivelazione durante un viaggio a Kyoto nella foresta di bambù di Arashyma nasce l’idea che rivoluziona il tempo libero: Ikono.

Colori, immagini e momenti impressi per sempre in maniera indelebile. Sensazioni uniche provate in questa grande avventura e da qui nasce l’idea: unire spazi mozzafiato e vivere momenti indimenticabili. Viaggiare, nel tempo e nello spazio, senza muoversi. Ikono è un luogo fisico ma quando ci sei dentro sei in un “non luogo” capace di trasportarti su e giù a spasso nel tempo e nello spazio restando in realtà esattamente dove sei.

«Ci troviamo all’interno di un palazzo storico realizzato alla fine del cinquecento per la famiglia Crescenzi da Giacomo Della Porta» ci racconta il nostro cicerone Gianluca Marletta, responsabile Marketing di Ikono. «Abbiamo trovato questo palazzo incredibile, lo abbiamo restaurato completamente mantenendo inalterato qualsiasi elemento storico».

Un percorso di circa un’ora, all’insegna della creatività e della totale immersione in esperienze interattive esclusive come ad esempio il “light painting” ispirato agli esperimenti di pittura con la luce di Picasso, dove cimentarsi con pennelli luminosi per creare disegni, forme e frasi nell’aria e ricevere la propria opera direttamente sul cellulare.

Perdersi tra i negozi di una vera e propria Yokocho: una realistica stradina giapponese. Tornare indietro nel tempo per tuffarsi nelle antiche Terme Romane: una stanza con un’immensa piscina di bolle.

«Abbiamo ricreato una vera e propria Yokocho, una stradina giapponese, tutta interattiva e da esplorare. Partiamo dal negozio di specchi, continuiamo per uno show di luci e poi immancabile nella cultura giapponese l’arcade» racconta Gianluca «E arriviamo poi alla stanza del sarto dove potrete cucire dei ricordi su misura».

Mostra immersiva, esperienza sensoriale, difficile dare una definizione a questa esperienza, Ikono è “semplicemente” Ikono. Un’avventura adatta a grandi e piccini, umo modo diverso di vivere il tempo libero. In una società frenetica Ikono ti obbliga a fermarti pure restando in movimento, cercando di ritrovare il bambino che è in tutti noi.

