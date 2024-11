Puntuale come ogni venerdì, alle 22.30 torna Zona D, il format condotto da Roberto Saverino che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Serie D, Eccellenza, Promozione A e B sotto i riflettori, con un passaggio relativo al campionato di Prima categoria. Oggetto di analisi approfondita i prossimi impegni, fra sorprese, delusioni, speranze e aspettative, ma allo stesso tempo si parlerà della vera essenza del dilettantismo e quindi ci faremo raccontare il modo in cui studenti e lavoratori riescono a conciliare il tutto con la passione verso il calcio. Come sempre siamo andati sui campi per incontrare uno dei protagonisti del calcio calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta.

Non mancherà l’atteso appuntamento con la classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B: chi saranno i migliori dieci dei campionati?

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Salvatore Maluccio, centrocampista della Real Pizzo, Bruno Riga, giovane difensore del San Nicola da Crissa, Raffaele Pellicanò, tecnico con alle spalle diverse esperienze con il calcio giovanile e Mario Magarò, da pochi giorni sulla panchina della Morrone, dopo l’esperienza nel Settore giovanile del club cosentino.