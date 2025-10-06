Settima puntata stagionale per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 22. 30 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione di oggi dedicherà ampio spazio all’analisi della settima giornata di Serie B, con il Catanzaro che ha perso in casa del Monza e dell’ottavo turno del campionato di Serie C, che ha visto il Cosenza vincere per 2-1 a Cerignola, e il Crotone battere 3-0 allo Scida il Picerno. In studio, accanto al conduttore, ci saranno Mario Palmieri, Demetra Donato e il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

L’ospite previsto per la settima puntata di 11 in campo è il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, con lui si discuterà dell’avvio del torneo cadetto che ha visto i giallorossi collezionare sei pareggi e una sconfitt.

