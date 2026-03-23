Assoutenti denuncia l’impennata delle tariffe di aerei e treni. Non va meglio con gli autobus. Ne parleremo oggi in diretta su LaC Tv con ospiti in studio e in collegamento: appuntamento alle 13

Per volare da Milano a Crotone 323 euro, 324 per imbarcarsi a Fiumicino direzione Reggio Calabria, 281 euro per raggiungere da Bologna, la città dello Stretto. Il caro tariffe affligge i calabresi emigrati al nord per motivi di studio o di lavoro e che rientrano a casa, da amici e familiari, in occasione della Pasqua.

L’impennata del costo dei biglietti aerei e ferroviari è stata denunciata da Assoutenti che ha realizzato un monitoraggio prendendo in esame i giorni compresi tra venerdì 3 aprile e martedì 7 aprile. E con il rincaro del carburante, ai viaggiatori rimangono poche alternative per risparmiare, se non quella di rinunciare al viaggio. Persino Flixbus, una delle più note low cost del trasporto su gomma, nella tratta Milano-Cosenza per il 3 aprile propone un biglietto che oscilla tra i 90 ed i 123 euro.

Ne parleremo a Dentro la Notizia con l’intervento proprio di Assoutenti, attraverso la vicepresidente nazionale Rosanna Stifano. Da Reggio Calabria parteciperanno la senatrice Tilde Minasi ed il locale presidente di Confcommercio Lorenzo Labate. Ospite in studio la consigliera regionale Filomena Greco.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.