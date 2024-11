La rinuncia della multinazionale ha generato roventi polemiche, sullo sfondo una leadership in grado di contendere a Occhiuto la futura guida della Regione. Ampio spazio al nuovo corso del tycoon in America. Ne parliamo alle 21 su LaC Tv, tanti gli ospiti

La rinuncia al rilascio della concessione di un sito nell’area industriale del porto di Corigliano-Rossano, da parte della multinazionale americana Baker Hughes, ha ingenerato nei Palazzi della Politica, e non solo, roventi polemiche. I cultori della “mistica del Mercato” contro i sostenitori irriducibili della correttezza di procedure e regole. Uno scontro dentro il quale torti e ragioni sono da decifrare. Sullo sfondo una leadership politica sempre più ingombrante, in grado di contendere a Roberto Occhiuto la futura guida della Regione. Nulla, però, è come appare… Ampio spazio, ovviamente, anche all’analisi della vittoria di Donald Trump nelle elezioni Usa.

Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Perfidia, in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv.

Tanti, come di consueto, gli ospiti di Antonella Grippo sia in studio che in collegamento: Gian Marco Centinaio (Lega), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Clemente Mastella (Noi di Centro), Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle), Ernesto Rapani (Fratelli d’Italia), Flavio Stasi (sindaco di Corigliano-Rossano), Monica Macchioni (giornalista).

L’appuntamento è alle 21 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat, 820 del pacchetto Sky e in streaming su LaC Play.