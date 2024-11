Torna questa sera alle 21.30 "11 in Campo", il format calcistico di LaC Tv. Al centro della decima puntata del format che vede alla conduzione Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda, la decima giornata di campionato caratterizzata da risultati quasi scontati, per la serie B una grande sorpresa. Vincono in casa: Sassuolo, Cremonese, Catanzaro, Carrarese Cesena e Palermo contro Modena, Salernitana, SudTirol, Cittadella, Brescia Brescia e Reggiana. Finisce in dieci il Cosenza e in pareggio la sfida interna con la Juve Stabia, pareggio anche per Spezia - Bari e Frosinone - Pisa con il debutto di Greco sulla panchina laziale.

In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento Skype ci saranno Ciccio Cozza, il direttore generale del Catanzaro Paolo Morganti e il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.