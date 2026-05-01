Tra satira, accesi confronti, analisi e parole in musica, torna l’appuntamento con il meglio della trasmissione condotta da Antonella Grippo. Alle 22 sul canale 11: protagonisti i grandi temi della politica

Il racconto della politica che sfugge alle formule consuete torna protagonista nel nuovo appuntamento con “Perfidia”, il talk politico di Antonella Grippo in onda ogni venerdì alle 22 su LaC Tv. Un format che, puntata dopo puntata, ha saputo distinguersi per ritmo, profondità e una cifra stilistica capace di mescolare leggerezza e rigore.

Nel nuovo episodio, il “Diario” si arricchisce di momenti serrati e spunti fuori traccia delle recenti puntate andate in onda: tra affondi ironici e confronti appassionati, il dibattito si muove su binari imprevedibili, attraversando temi di stretta attualità con uno sguardo mai banale. Conterrà il meglio delle recentissime puntate, tra fiotti di ironia, confronti appassionati, parabole musicali e analisi inconsuete.

Al centro, come sempre, la conduzione di Antonella Grippo: incisiva, elegante, capace di tenere insieme registri diversi e guidare il confronto senza rinunciare a uno stile riconoscibile.

Perfidia andrà in onda su LaC Tv alle 22 di venerdì 1 maggio; è possibile rivedere la puntata su LaC Play.