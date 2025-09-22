Quinta puntata stagionale per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21. 30 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione di oggi dedicherà ampio spazio all’analisi della quarta giornata di Serie B, con il Catanzaro che ha pareggiato in casa della Reggiana e del quinto turno del campionato di Serie C, che ha visto il Cosenza pareggiare per 1-1 in casa della Casertana e il Crotone regolare per 2-0 la pratica Siracusa. In studio, accanto al conduttore, ci saranno Mario Palmieri e Demetra Donato.

Gli ospiti previsti per la quinta puntata di 11 in campo sono: il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna, l’allenatore della Reggiana Davide Dionigi, l’allenatore Roberto Venturato, Filippo Antonelli direttore sportivo del Venezia e il giornalista Antonio Ciampa.

L’appuntamento con la quinta puntata della stagione 2025-26 è quindi per questa sera alle 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.