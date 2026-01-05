Un confronto diretto, profondo, senza retorica. Questa sera, alle 23, torna l’appuntamento con “Il Direttore incontra”, lo speciale firmato LaC News24 che accende i riflettori sulle voci più autorevoli del dibattito civile e culturale. Protagonista della nuova puntata sarà Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria.

A dialogare con lui il direttore responsabile Franco Laratta, per un’intervista esclusiva che affronta temi centrali e spesso scomodi: il valore dell’educazione come strumento di contrasto alle mafie, la responsabilità individuale, il significato autentico dello Stato nella vita quotidiana dei cittadini.

Nel corso della trasmissione emerge con forza un messaggio chiaro e necessario: “Lo Stato siamo noi”. Un richiamo che attraversa l’intero confronto e che invita a superare l’indifferenza, riscoprendo il ruolo attivo della comunità nella difesa della legalità e della democrazia. “Lo Stato siamo noi” è anche il nome della rubrica che il prof Costabile cura ogni settimana su LaC News24.

Un dialogo intenso, capace di unire analisi, esperienza accademica e impegno civile, pensato per stimolare riflessione e consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni.

Sarà possibile rivedere la puntata de “Il Direttore Incontra” su LaC Play.