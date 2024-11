Andrà in onda questa sera alle ore 21 la 24esima puntata di “11 In Campo”, il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista Nicola Binda. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri. Si parlerà di una giornata di campionato che è stata caratterizzata dalla vittoria del Parma, Como, Venezia, Palermo, Catanzaro, Bari e Pisa contro Cittadella (quarta sconfitta consecutiva per i veneti), Brescia, Sud Tirol, Feralpi Salò, Ascoli e Sampdoria. Pareggi per Cremonese - Reggiana, Modena - Cosenza e Ternana - Spezia ma all’ultimo secondo della capolista Parma contro il Venezia, dei pareggi di Catanzaro e Cosenza contro Spezia e Pisa. Inoltre si affronterà la discussione sulla prossima giornata di campionato e sulla proposta di riforma dei campionati.

Gli ospiti

Alla trasmissione di questa sera parteciperanno: Giuseppe Magalini direttore sportivo del Catanzaro e Angelo Maiolo direttore generale Lecco.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.